Chiusa una moschea ad Aversa, in azione la polizia municipale

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Nella zona di Savignano, tra piazza Vittorio Emanuele e via Isonzo, gli uomini della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Maggiore Emiliano Nacar, hanno effettuato il sequestro di un immobile utilizzato come moschea, a seguito del riscontro di difformità urbanistiche. Un’operazione di controllo del territorio che interviene su una situazione che si protraeva da tempo.

“Ringrazio il Comandante Nacar e tutti gli agenti della Polizia Municipale per il lavoro svolto. Come avevamo annunciato, la Polizia Municipale è sul territorio e continuerà a intervenire contro ogni forma di illegalità e abusivismo. Le regole valgono per tutti. Aversa cambia passo anche attraverso il controllo, la legalità e il rispetto del territorio“, ha commentato il sindaco Francesco Matacena.

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