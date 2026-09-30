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Notte di paura a Casapesenna, dove nelle ultime ore si sono registrati numerosi furti ai danni di cittadini. Tra gli episodi più gravi, una rapina ai danni di una coppia, culminata in un sequestro e in una violenta aggressione. I due coniugi, un medico e sua moglie, sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale con ferite e fratture.

Choc a Casapesenna, marito e moglie sequestrati in casa e rapinati dalla banda

Una situazione che ha fatto scattare l’allarme nella comunità e sulla quale è intervenuta la sindaca Giustina Zagaria. La prima cittadina ha comunicato di aver scritto questa mattina alle istituzioni e alle forze dell’ordine per chiedere un rafforzamento dei controlli e dei pattugliamenti sull’intero territorio comunale.

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“In questo momento va a loro tutta la nostra solidarietà e vicinanza”, ha scritto Zagaria riferendosi alla coppia aggredita. L’amministrazione comunale, ha spiegato la sindaca, è in costante contatto con le autorità competenti e sta lavorando per intensificare i presidi, i pattugliamenti e le misure di prevenzione, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

La sindaca ha inoltre rivolto un appello alla popolazione a non perdere la calma e a segnalare immediatamente eventuali situazioni sospette alle forze dell’ordine. In caso di emergenza, l’invito è a contattare i numeri di emergenza, mentre eventuali informazioni utili alle indagini possono essere fornite a Polizia e Carabinieri.

L’ondata di furti e il grave episodio ai danni della coppia riaccendono così l’attenzione sul tema della sicurezza a Casapesenna, con l’Amministrazione che chiede un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio.