Choc all’asilo a Pianura, bimba legata alla sedia dalla maestra

Ieri mattina i carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in una scuola d’infanzia paritaria del quartiere Pianura in seguito alla richiesta di una donna. La signora ha saputo che il giorno prima la propria bimba mentre era a mensa sarebbe stata vincolata alla sedia da un’educatrice dell’asilo con una sciarpa. La piccola non ha riportato lesioni. Sul posto presente anche la direttrice della scuola che ha comunicato di aver già licenziato la collaboratrice che era stata assunta da soli 4 giorni. La madre della bimba, evidentemente rassicurata, non ha sporto denuncia.