Circumvesuviana, l’ira dei pendolari dopo la chiusura della linea Baiano-Napoli

“I pendolari vesuviani e del nolano-baianese ancora una volta sono vessati da scelte dirigenziali incomprensibili”. A sostenerlo, in una nota, sono i rappresentanti dei comitati dei pendolari. Tra questi Enzo Ciniglio, portavoce del gruppo Fb “No al taglio dei treni della Circumvesuviana” e Salvatore Ferraro, portavoce del gruppo social Circumvesuviana-Eav. Presenti anche i nomi di Marcello Fabbrocini, presidente del comitato civico Cifariello Ottaviano e Salvatore Alaia, presidente del comitato civico E(a)vitiamolo. Il tema della protesta è la chiusura parziale della linea Baiano-Napoli della Circumvesuviana prevista da domani al 19 dicembre.

Settimana di chiusura sulla linea di Baiano

“Dopo mesi di chiusura per lavori di ammodernamento della rete e di prove del nuovo treno, Eav con un comunicato annuncia un’altra settimana di chiusura sulla linea di Baiano. La motivazione è la prova in esercizio del nuovo treno. Prove di esercizio che sulla Napoli-Sarno sono state effettuate sul solo tronco Poggiomarino-Sarno. Sulla Sorrento, invece, si effettueranno, come è già successo per i lavori di ammodernamento, solo di notte” Scrivono i sopraccitati nella nota.

I comitati civici e i pendolari, “pur riconoscendo la necessità tecniche riportate nel comunicato di Eav, denunciano la scelta discriminatoria che penalizza ancora una volta i territori della linea di Baiano. La chiusura della linea, anche se parziale, aumenta i disagi dei viaggiatori e appare oggettivamente incomprensibile”.

“Le prove in esercizio possono essere effettuate di notte – sostengono i firmatari del comunicato – e sul tronco Volla-San Giorgio attualmente chiuso al traffico viaggiatori. Inoltre, il previsto servizio sostitutivo tale non è, perché salta alcune fermate del treno. Ad esempio, Casalnuovo, e per una scelta davvero bizzarra non conduce i viaggiatori a Porta Nolana ma a Volla dove dovranno scendere dal bus sostitutivo e prendere il bus navetta. Una sommatoria di disservizi inspiegabile elaborata dal management Eav”.

La denuncia dei comitati verso Eav

I comitati che tutelano i viaggiatori denunciano “la continua e perpetua azione vessatoria di Eav nei riguardi dei viaggiatori e dei territori della linea Napoli-Baiano, ‘agnello sacrificale’ di scelte manageriali disastrose. I comitati civici e i pendolari chiedono ai nuovi vertici regionali di porre fine a questa gestione decennale fallimentare delle linee vesuviane”.