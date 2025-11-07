“Serrande abbassate alle 22”. Protesta a Napoli per le nuove regole sulla movida

PUBBLICITÀ

Protestano i locali di Vico Quercia, nel Centro Storico di Napoli. “Dopo l’ordinanza del Sindaco Manfredi, le attività del vicolo chiuderanno alle 22:00 per ritrovarsi insieme in segno di protesta. Un gesto condiviso e pacifico, per ricordare che questa strada vive di lavoro, rispetto e comunità. Invitiamo amici, clienti e cittadini a essere presenti” si legge in un post sui social pubblicato da Oak Napoli.

L’ordinanza del sindaco contro la Movida a Napoli

Il provvedimento del Comune di Napoli sancisce il divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle ore 22 alle ore 6. Prevista, inoltre, la chiusura anticipata degli esercizi commerciali (dalla domenica al giovedì alle ore 0.30 e il venerdì e sabato alle ore 1.30, con 30 minuti di tolleranza per la sistemazione degli spazi). La riapertura delle attività è, invece, consentita dalle ore 6 del mattino. Per garantire il rispetto di queste normative si procederà con l’intensificazione dei controlli e un nuovo monitoraggio acustico. Il tutto almeno fino al prossimo 6 gennaio. L’obiettivo, dunque, sembra quello di voler concedere una ‘tregua’ ai residenti, che da tempo lamentano e denunciano schiamazzi fino a notte fonda, rendendo impossibile dormire e perfino circolare.

PUBBLICITÀ

La protesta delle attività del Vico Quercia

Contro le nuove direttive i locali del Vico Quercia che in segno di protesta dichiarano: “Abbasseremo le serrande alle 22.00 in segno di protesta insieme a tutte le attività del Vico Quercia”.

“Una scelta condivisa, per far capire cosa significa davvero ‘spegnere’ un quartiere. Abbiamo sempre rispettato le regole e continueremo a farlo. Crediamo però che il valore di un quartiere stia nella collaborazione di chi lo vive ogni giorno. Alle 22:00, le attività di Vico Quercia si ritroveranno insieme davanti alle proprie porte per ricordare che dietro ogni locale ci sono persone, lavoro e senso di comunità. Siamo per le regole, ma soprattutto per il dialogo e il rispetto reciproco” concludono le numerose attività del Vico Quercia.