Circumvesuviana Napoli-Sorrento, tragedia sfiorata: treno perde pezzi dal tetto 

Continuano i disagi nei trasporti, creando così difficoltà a turisti e pendolari. Stamattina un treno della Circumvesuviana, tratta Napoli-Sorrento, ha perso un pezzo dal tetto. Poteva trasformarsi in tragedia l’episodio avvenuto sul treno partito da Sorrento alle 7:12 di questa mattina.

Il treno ‘cabriolet’

A raccontare dell’accaduto è stato lo stesso sindacato Orsa sui social network, che con ironia avverte: “L’EAV sta provando a mettere in esercizio i treni ‘cabriolet‘“. Il gruppo si fa poi più serio e dice: “Al di là della facile battuta, registriamo un evento gravissimo, che non ha avuto conseguenze drammatiche per puro caso. La copertura di un treno si è staccata dal tetto ed avrebbe potuto colpire i viaggiatori in attesa nelle stazioni con conseguenze che non osiamo immaginare”. Il treno partito questa mattina poco dopo le sette si è “scoperchiato” presso la stazione di Castellammare di Stabia.

Il sindacato continua poi rivolgendosi direttamente alla dirigenza. Il gruppo ipotizza infatti che ai “piani alti” dei trasporti l’incidente di questa mattina verrebbe giustificato con la vecchiaia dei treni o per i rami degli alberi. Ma il sindacato non demorde e conclude sostenendo come “i piani alti” non facciano da tempo “una manutenzione preventiva sui treni e neanche sulle linee ferroviarie“. Severissimi nei confronti di chi dovrebbe occuparsi della gestione dei trasporti pubblici: “siamo diventati numeri, siamo all’eutanasia del trasporto pubblico“.

Nappi: “il presidente di Eav rassegni subito le dimissioni”

A parlare dell’incidente di questa mattina è anche Saverino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e componente della Commissione Trasporti. “Lo stato drammatico del trasporto pubblico in Campania attenta alla vita dei passeggeri e del personale in servizio” dice. “Solo il caso ha evitato che non si registrassero vittime per lo scoperchiamento del tetto di un treno Circum, sulla tratta Napoli-Sorrento“.

Continua poi: “I pendolari non solo devono subire l’odissea quotidiana della peggiore linea d’Italia”. “In termini di ritardi e disservizi, ma viene messa a repentaglio anche la loro incolumità“. “A ciò si aggiunga che mentre si spendono soldi dei campani per mettere a disposizione mezzi pubblici per riempire la piazza a De Luca, De Gregorio lascia circolare treni in condizioni tragiche“. “La misura è più che colma, il presidente di Eav rassegni subito le dimissioni” conclude.

Allagata la funicolare di Chiaia

I problemi nei trasporti pubblici di cui spesso è vittima la nostra regione non fanno altro che creare disagi ai turisti e ai pendolari della regione. Questa notte, la già chiusa funicolare di Chiaia, si è allagata a causa di alcuni tubi. La stazione era già chiusa dal primo ottobre di per revisioni questa mattina per evitare corti circuiti sono stati spenti i pannelli elettrici dell’impianto. Sul sito dell’Anm le tratte alternative vista la chiusura momentanea di Chiaia.