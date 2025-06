Ciro Buonajuto si dimette da sindaco di Ercolano, l’annuncio del primo cittadino

PUBBLICITÀ

Ha annunciato le dimissioni Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano. Esponente di Italia Viva e primo cittadino ercolanese per due mandati, dal 1 giugno 2015 il primo e dal 21 settembre 2020 il secondo, Buonajuto ha di fatto annunciato le sue dimissioni.

Ancora non sono noti i motivi di tale decisione. Queste le sue parole, ai microfoni del TG Regione: “Sono stati sindaco di Ercolano per 10 anni e ho svolto il mio incarico con passione e devozione. La città, in questi anni, è cresciuta culturalmente, ma anche nella legalità e nel turismo”.

PUBBLICITÀ

A febbraio 2025 l’azzeramento della giunta comunale

Già nel febbraio scorso il comune di Ercolano fu scosso da un terremoto politico, con l’ormai ex sindaco Buonajuto che azzerò la giunta comunale a seguito del rinvio del voto sul bilancio di previsione, una manovra che vide la sua stessa maggioranza sfaldarsi.

L’episodio ebbe come protagonista il Partito Democratico, guidato in consiglio comunale da Antonietta Garzia, che chiese di posticipare il voto per approfondire la distribuzione delle risorse finanziarie. La decisione causò tensioni con il sindaco, esponente di Italia Viva, e con i consiglieri a lui vicini, i quali volevano portare a casa il via libera alla manovra.

Buonajuto difese la sua scelta, ribadendo la necessità di una politica libera da pressioni e tatticismi. «La mediazione è essenziale, ma solo se finalizzata al bene della città», dichiarò all’epoca. Il primo cittadino motivò poi il voto contrario al rinvio, affermando di avere «piena fiducia negli assessori che hanno lavorato al bilancio» e di non voler cedere a pressioni politiche.

L’azzeramento della giunta, secondo Buonajuto, fu un segnale di apertura a un nuovo confronto con i partiti, ma anche un monito contro il rischio di paralisi amministrativa.

PUBBLICITÀ