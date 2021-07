Ieri pomeriggio Ciro La Marca è rimasto vittima di un incidente stradale lungo l’A30 nel tratto tra Salerno e Castel San Giorgio. Il commerciante salernitano di 38 anni è deceduto ieri alle 14.30. Guidava la sua automobile quando sarebbe stato colto da un improvviso malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo della vettura. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Ciro conduceva la sua attività nel quartiere Pastena, dove la notizia della sua scomparsa ha sconvolto amici e conoscenti. Il giovane papà lascia due figli.

LE DEDICHE PER CIRO

“Le notizie che ci spezzano il cuore! 💔 Ci conoscevamo da una vita. E ho ragione a dire che sono sempre i migliori ad andare via. Ricordo le ore trascorse nel tuo negozio, le risate, la commozione dell’arrivo dei vostri figli..

Pochi giorni fa sono venuta da te, e come sempre mi hai accolta con il tuo sorriso e con la tua gentilezza. Sono qui a scriverti ma in realtà non ci credo! Riposa in pace Ciro. Salutami papà“, scrive Sabrina.

“…E poi ti arrivano quelle notizie che ti gelano il cuore… Non ci voglio credere…una vita così giovane è volata in cielo😔 Ed il mio pensiero va subito ai tuoi bambini che cresceranno senza un padre…che si domanderanno per una vita intera, così come sto facendo io, perché Dio gli ha portato via il loro papà ❤ Rip Ciro la Marca“, scrive Giada.