Omicidio Ciro Luongo a Melito, ore contate per il figlio della convivente

PUBBLICITÀ

Una lite in ambito familiare ha portato questa sera alla morte dell’ispettore Ciro Luongo in servizio al commissariato di Giugliano. Luongo, per motivi ancora tutti da chiarire, sarebbe stato affrontato e ferito mortalmente da Roberto Marchese, 21enne figlio della compagna. Il giovane Roberto Marchese, si sarebbe poi dato alla fuga ma sarebbe stato dai carabinieri della compagnia di Marano i primi adintervenire nell’abitazione di Melito dove Luongo è stato ucciso. Le attività investigative sono coordinate dalla Procura di Napoli nord e dalla Dda di Napoli