Una lite in ambito familiare ha portato questa sera alla morte dell’ispettore Ciro Luongo in servizio al commissariato di Giugliano. Luongo, per motivi ancora tutti da chiarire, sarebbe stato affrontato e ferito mortalmente da Roberto Marchese, 21enne figlio della compagna. Il giovane Roberto Marchese, si sarebbe poi dato alla fuga ma sarebbe stato dai carabinieri della compagnia di Marano i primi adintervenire nell’abitazione di Melito dove Luongo è stato ucciso. Le attività investigative sono coordinate dalla Procura di Napoli nord e dalla Dda di Napoli
Omicidio Ciro Luongo a Melito, ore contate per il figlio della convivente
