“Cittadinanza onoraria a De Laurentiis? Pronti a concordare la data”, l’annuncio del sindaco Manfredi

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«Sub-commissario per il Maradona in vista di Euro 2032? C’è questa possibilità. Non è stato ancora definito nulla a livello nazionale». Queste le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ai microfoni di Radio Crc, a margine della conferenza stampa per la presentazione del progetto di riqualificazione del Cimitero delle Fontanelle.

“Cittadinanza onoraria a De Laurentiis? Pronti a concordare la data”

«Noi stiamo andando avanti con la progettazione dello stadio, siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione, qualsiasi strumento normativo che ci consenta di agire con maggiore velocità è ben accetto».

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Il primo cittadino, poi, ha annunciato la possibilità di conferire la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis: «Cittadinanza onoraria a De Laurentiis? Tempi maturi per conferirla anche a Napoli, l’ho detto anche pubblicamente e prossimamente concorderemo con il presidente la data per il conferimento».

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L’incontro che avverrà a maggio, subito dopo la fine del campionato, tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sarà determinante per il futuro del Napoli. Nel corso della conferenza stampa post-partita col Milan, il tecnico salentino si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni sibilline circa un suo possibile approdo sulla panchina della Nazionale, il che avverrebbe a 10 anni esatti dall’ultima volta. “Se fossi il presidente della FIGC mi prenderei in considerazione. Il nome di Conte lo farei per tanti motivi: per me potrebbe essere solo un onore rappresentare il nostro paese”, aveva detto Conte, incalzato dai giornalisti.

Dichiarazioni a cui ADL ha risposto dicendosi d’accordo ad un eventuale richiesta di Conte di voler lasciare in favore della panchina della Nazionale, pur fidandosi del mister in quanto “intelligente da non andarsi a buttare in una situazione senza capo né coda”.

A ogni modo è chiaro che, mentre prima era soltanto una buona strategia per essere preparati a tutto, ora guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo allenatore diventa un obbligo per il Napoli. In cima alla lista dei candidati al momento c’è Thiago Motta, che era tra i nomi più papabili dopo la separazione da Spalletti nel 2023. All’epoca il tecnico volle rimanere al Bologna, portando in effetti il progetto tecnico dei rossoblù a un livello ancor più alto, mentre l’esperienza alla Juventus non è stata memorabile. Quale piazza migliore di Napoli per rilanciarsi.

Gli altri due profili sono Fabio Grosso e Vincenzo Italiano, più indietro invece le ipotesi Maresca e De Rossi. Grosso è uno dei principali artefici dell’ottima stagione del Sassuolo, che è più vicino all’Europa che alla retrocessione ed è al decimo posto. I neroverdi stanno proponendo un’idea di calcio efficace e De Laurentiis ne ha apprezzato le qualità.

Italiano, invece, è da tempo un pallino del presidente. Di fatto, ogni volta che c’è un cambio in panchina è sempre ai vertici del casting. Quindi, non è da escludere nemmeno adesso, anche perché a differenza di alti anni questo potrebbe essere un buon momento per incontrarsi. Poi, ovviamente, non c’è da escludere un nome a sorpresa, magari internazionale. De Laurentiis, si sa, adora i colpi di scena, per deformazione professionale.