Clan Amato-Pagano, monopolio su racket e droga a Melito e Arzano. A Casavatore spunta un nuovo clan

Nonostante gli arresti eccellenti di capi e gregari, il clan Amato-Pagano continua ad avere l’egemonia sui territori a nord di Napoli, in particolare a Melito, Arzano, Casavatore e Mugnano. I fatti sono raccontati dalla Dia. “Anche a Melito di Napoli e Mugnano di Napoli recenti attività di indagine avrebbero confermato l’egemonia del clan Amato-Pagano. La detenzione dei capi storici sembra infatti non pregiudicare la gestione del traffico di droga e delle estorsioni che il clan esercita in regime monopolistico anche rifornendo di sostanze stupefacenti i gruppi alleati”. Nel comune di Casavatore la gestione criminale del territorio sarebbe nelle mani del clan Ferone il cui capo storico risulta detenuto. L’organizzazione opera in rapporti di affari con il clan Amato-Pagano, soprattutto nella parte storica di Casavatore. In quella nuova del Parco Acacie data anche la contiguità territoriale con il quartiere napoletano Berlingieri si registrerebbe invece la presenza del gruppo Carella di cui si è detto nella parte relativa all’area nord dell’area metropolitana di Napoli

La leadership delle attività criminali nel comune di Arzano sembra rimanere saldamente in mano al clan Amato-Pagano che la esercitava attraverso il gruppo . “della 167”, poi smantellato ed i cui capi si sono ora pentiti (la famiglia Cristiano). I rimanenti vertici del clan sebbene detenuti continuerebbero ad esercitare una notevole influenza sul territorio.