Clan Contini al San Giovanni Bosco, l’Asl: “Arresti per indagini del 2019 e del 2020”

L’Asl Napoli 1 ha diffuso una nota dopo l’inchiesta sull’infiltrazione del clan Contini nell’ospedale napoletano: “In merito alle ultime notizie circolate circa gli arresti effettuati per attività illecite condotte nel presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco della ASL Napoli1 Centro, si precisa che detti arresti sono l’epilogo di indagini avviate negli anni 2019 e 2020. Oggi si è avuta notizia della chiusura delle indagini di cui sopra. Tutto il personale del presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco sta operando in piena continuità senza alcuna problematica di sorta. La Direzione Strategica della ASL inoltre comunica che ha pianificato un potenziamento della struttura del Presidio“.