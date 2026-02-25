L’Alleanza di Secondigliano infiltrata al San Giovanni Bosco, i nomi dei 72 indagati

PUBBLICITÀ

Sono 72 gli indagati nell’inchiesta della DDA di Napoli che ha colpito il clan Contini, perno dell’Alleanza di Secondigliano. Il blitz è stato condotto stamattina dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. Dalle carte della Procura, coordinata da Nicola Gratteri, spicca il nome di Maria Licciardi che ha retto l’omonimo clan fondato dal fratello Gennaro.

Le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Salvatore De Rosa, Pietro De Rosa, Maurizio Scapolatiello e Salvatore D’Antonio. Per i primi tre indagati è stata esclusa l’aggravante dell’associazione mafiosa.

I nomi di tutti gli indagati nel blitz contro il clan Contini

Antonio Gizza, Maria Aieta, Annunziata Amato, Francesco Anatriello, Gilda Casanova, Giuseppina Cecere, Anna Celeste, Salvatore Chiariello, Annunziata Ciafrone, Gianluca Cimminiello, Rosario Cirillo, Filomena Colella, Carlo Contessa, Claudio Cristiano, Salvatore D’Antonio, Salvatore De Felice, Nunzio De Luca, Fortuna De Rosa, Maria De Rosa, Pietro De Rosa, Salvatore De Rosa, Teodoro De Rosa, Teodoro De Rosa, Vincenzo De Rosa, Rachele Della Monica, Luigi Di Guida, Francesco Emione, Luca Esposito, Raffaela Fedele, Giovanni Gennaro Feliciello, Paolo Franco, Giuseppe Fusco, Salvatore Fusco, Luigi Giappone, Valentina Iovine, Umberto La Monica, Gennaro Licciardi, Maria Licciardi, Gennaro Manetta, Francesco Manfregola, Mariangela Masella, Fedele Mazzola, Giancarlo Moccia, Carmine Montefusco, Mario Morrone, Luigi Murolo, Antonio Onofrio, Francesco Onofrio, Nicola Pace, Angela Padricelli, Telmo Papaiani, Gennaro Pecoraro, Francesco Pedata, Emanuele Piscopo, Gennaro Puzone, Giovanni Russo, Antonio Sabia, Raffaele Santangelo, Antonio Scapolatiello, Maurizio Scapolatiello, Anna Scarpato, Antonio Teghemie, Pietro Tipaldi, Ciro Trambarulo, Gennaro Trambarulo, Antonio Vallefuoco, Luigi Visciglio, Saverio Annunziata, Rosario Apicella, Vincenzo Avolio, Raffaele Borrelli, Nunzio Brilla, Antonio Busiello, Giovanni Cafiero, Rita Campaiola, Paolo Canale.

Il clan Contini e gli affari in ospedale

Grazie alle minacce, ma anche attraverso i prestanome e le collusioni con i dirigenti della struttura. Così il clan Contini teneva sotto controllo tante attività dell’ ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Questo è emerso dall’indagine coordinata dal pm della Dda partenopea Alessandra Converso, che ha portato all’ arresto di tre presunti affiliati ai Contini e di un avvocato.