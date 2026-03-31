Gli affari a Dubai dei Casalesi e i contatti con il narcos del clan Nuvoletta

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C’è anche uno storico narcotrafficante del clan Nuvoletta nell’indagine che ieri ha colpito l’organizzazione camorristica dei Casalesi. Nei primi mesi del 2023, Filippo Capaldo avrebbe tentato di riciclare 100mila euro tramite un’azienda di ristorazione a Tenerife. Secondo la Procura di Napoli, la somma sarebbe provenuta da un’altra società di San Marcellino di proprietà del clan del boss Michele Zagaria.

Quest’ultima avrebbe ricevuto i soldi dall’azienda gestita dal camorrista maranese per il versamento della caparra per l’acquisto di un immobile a Dubai di proprietà di Capaldo. Nonostante l’affare non si sia mai concretizzato, il nipote del boss dei Casalesi avrebbe tentato di favorire il finanziamento del clan.

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Il ruolo del narcos del clan Nuvoletta

Dunque il trafficante del clan Nuvoletta avrebbe avuto anche il compito di reinvestire i soldi per mantenere l’alleanza con la famiglia Polverino. Già nel 2000, l’anziano avrebbe costruito un complesso turistico a Tenerife proprio riciclando i soldi della mala maranese.

Il Gip del Tribunale di Napoli conferma che la cosca casertana ha investito enormi somme di denaro negli immobili a Dubai e che queste finanziano la famiglia Capaldo–Zagaria in vista degli investimenti in bar e ristoranti sull’isola delle Canarie.

Gli affari dei Casalesi a Dubai, le parole del Procuratore Gratteri

“La famiglia Zagaria resta una camorra di serie A. Bisognava pagare la mazzetta anche per un passaggio di proprietà, per l’acquisto di un terreno o di un’attività commerciale. La famiglia voleva il pizzo per qualsiasi attività usuraria, per allargarsi al traffico di droga andando a fare affari con una delle famiglie più importanti della ndrangheta, i Bellocco. E poi ci sono proiezioni di riciclaggio all’estero, come a Dubai“ ha dichiarato ieri il Procuratore capo della Procura di Napoli, Nicola Gratteri. Gli affari negli Emirati sarebbero stati gestiti attraverso una immobiliare costituita a Tenerife.