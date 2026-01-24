PUBBLICITÀ

Lunedì mattina presso il carcere di Secondigliano ci sarà l’interrogatorio di garanzia di Antonio Laurato, 33 anni di Casalnuovo di Napoli, accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare il clan Rea-Veneruso, clan egemone nell’area di Casalnuovo di Napoli, Volla e paesi limitrofi in provincia di Napoli.

Laurato ha nominato come proprio difensore di fiducia l’Avvocato Vittorio Fucci.

Clan Rea-Veneruso, lunedì interrogatorio del figlio del super boss ‘O Pagliesco

Antonio Laurato è il figlio naturale del superboss Francesco Rea, alias “O Pagliesco”, reggente del clan Rea-Veneruso (figlio avuto con una donna in regime di matrimonio con altro uomo).

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura Distruttale Antimafia (DDA), ed ha raggiunto anche altri 5 affiliati, tra cui il superboss Francesco Rea.

Gli indagati, secondo l’accusa, con reiterate violenze e minacce, avrebbero costretto vari imprenditori di Casalnuovo di Napoli, Volla e zone limitrofe a versare indebitamente somme di denaro, per consentire loro di proseguire nelle rispettive attività lavorative, mettendo in essere estorsioni aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’attività del clan Rea – Veneruso.

In particolare Laurato veniva contattato dal padre detenuto Francesco Rea, reggente del clan, dall’interno del carcere con un telefono-pirata dedicato esclusivamente al contatto con il figlio Antonio Laurato, ed insieme concordavano le azioni criminose da compiere. Di seguito Laurato, sempre secondo l’accusa, dava ordine ad altri componenti del clan di eseguire quanto stabilito con il padre.

Lunedì mattina Laurato, alla presenza del suo legale Avvocato Vittorio Fucci, sarà interrogato dal GIP presso Tribunale di Napoli.