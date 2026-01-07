Clan Sasso-Parziale di Afragola, molti sconti in Appello

PUBBLICITÀ

Clan Sasso-Parziale di Afragola, è arrivata la sentenza della Quarta Sezione della Corte di Appello di Napoli nel processo che vede 20 persone imputate. Soddisfatti gli avvocati difensori che hanno visto notevoli riduzioni delle pene inflitte in primo grado, come ad esempio De Pompeis e Mosella (difesi da Procentese), passato il primo da 12 anni a 8 anni e 4 mesi, mentre il secondo da 11 anni a 6 anni e 8 mesi;

Queste tutte le condanne: Gennaro Aristarco 12 anni, Vittorio Parziale 14 anni, Federico Maldarelli 10 anni, Antonio Raucci 12 anni e 6 mesi, Giovanni De Pompeis 8 anni e 4 mesi, Giovanni De Pompeis 12 anni e 9 mesi, Carlo Castellacci 8 anni, Antonio Mosella 6 anni e 8 mesi, Luigi Grieco 12 anni e 6 mesi, Domenico Marrone 6 anni e 8 mesi, Antonietta Parziale 6 anni e 8 mesi, Veronica Parziale 9 anni e 4 mesi, Alfonso Crisci 13 anni, Cristian Luongo 10 anni e 7 mesi, Ciro Sannino 7 anni e 4 mesi, Giuseppe Sasso 16 anni, Michele Bizzarro 8 anni, Raffaele Fusco 6 anni e 8 mesi, Pasquale Varriale 4 anni e 4 mesi, Pietro De Filippis 11 anni e 9 mesi.

All’esito dell’attività investigativa, sarebbe emersa l’operatività del gruppo camorristico, articolazione del clan Moccia, operante ad Afragola e con base logistica nel rione Salicelle. Le indagini avevano consentito di svelare le presunte modalità operative del clan nella gestione delle attività illecite nelle aree di Afragola e Casoria, attraverso il compimento di azioni violente, anche attraverso le stese. Gli inquirenti ipotizzano l’esistenza dei due distinti sodalizi finalizzati al traffico di stupefacenti, con annesso monopolio nel rifornimento delle piazze di spaccio del rione Salicelle e nella cessione al dettaglio di droga nel comune di Afragola e dintorni. Secondo la Dda, i Sasso e i Parziale avrebbero avuto poi a disposizione numerose armi da fuoco, anche da guerra. Per imporsi la nuova mala di Afragola avanzava a colpi di racket e rapine a mano armata contro imprenditori e commercianti.

Nel collegio difensivo gli avvocati Dario Carmine Procentese, Luigi Poziello, Luca Pagliaro, Maurizio Capozzi, Gaetano D’Orso, Maurizio Silvestro, Michele Caiafa, Lucio Coppola.