Morto in ospedale dopo il colpo di taser, il profilo del 41enne Salerno

Di Redazione Internapoli
Morto in ospedale dopo il colpo di taser, il profilo del 41enne Salerno
Claudio Citro
Claudio Citro si trovava a Massenzatico, frazione alle porte di Reggio Emilia quando, prima dell’alba di lunedì 15 settembre, è stato colpito con un taser da un poliziotto. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati in tanti. Nonostante l’ora i residenti avevano sentito le urla dell’uomo, che vagava scalzo per strada come riporta RaiNews.

Il 41enne, visibilmente alterato, prima sarebbe entrato in un bar, poi in un forno, seminando il panico. Gli agenti avrebbero tentato di calmarlo e per immobilizzarlo, uno di loro lo ha colpito con la pistola a impulsi elettrici. Poi il malore, il trasporto all’ospedale Santa Maria Nuova e il decesso, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari.
Solo l’autopsia potrà chiarire se fosse sotto l’effetto di droga. Nel 2017 aveva anche rimediato una condanna a 4 anni per estorsione nell’ambito dell’inchiesta reggiana antiracket ribattezzata Don Matteo.

