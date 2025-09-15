PUBBLICITÀ
HomeCronacaColpito dal taser in strada, 42enne di Salerno muore in ospedale
CronacaCronaca locale

Colpito dal taser in strada, 42enne di Salerno muore in ospedale

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Colpito dal taser in strada, 42enne di Salerno muore in ospedale
Colpito dal taser in strada, 42enne di Salerno muore in ospedale
PUBBLICITÀ

Claudio Citro è morto all’ospedale di Reggio Emilia dopo essere stato fermato col taser dalla polizia. Dalle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe dato in escandescenze e gli agenti sarebbero intervenuti usando la pistola elettrica per fermarlo. Subito dopo Citro avrebbe perso conoscenza. A nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori del 118, immediatamente allertati, di rianimarlo: è morto oggi all’ospedale Santa Maria Nuova.

La vittima era residente a Reggio Emilia ma originaria di Salerno.  La Procura di Reggio Emilia sta verificando i tempi e le modalità dell’intervento della pattuglia che è venuta a contatto con il 42enne. Una dinamica che sarebbe stata abbastanza in fase di accertamento, comunque continuano i sopralluoghi. Saranno anche probabilmente disposti esami per verificare se l’uomo avesse assunto alcol o stupefacenti. Claudio Citro era stato coinvolto negli anni scorsi in un’operazione su fatti di usura ed estorsione.

PUBBLICITÀ

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati