Colpito dal taser in strada, 42enne di Salerno muore in ospedale

Claudio Citro è morto all’ospedale di Reggio Emilia dopo essere stato fermato col taser dalla polizia. Dalle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe dato in escandescenze e gli agenti sarebbero intervenuti usando la pistola elettrica per fermarlo. Subito dopo Citro avrebbe perso conoscenza. A nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori del 118, immediatamente allertati, di rianimarlo: è morto oggi all’ospedale Santa Maria Nuova.

La vittima era residente a Reggio Emilia ma originaria di Salerno. La Procura di Reggio Emilia sta verificando i tempi e le modalità dell’intervento della pattuglia che è venuta a contatto con il 42enne. Una dinamica che sarebbe stata abbastanza in fase di accertamento, comunque continuano i sopralluoghi. Saranno anche probabilmente disposti esami per verificare se l’uomo avesse assunto alcol o stupefacenti. Claudio Citro era stato coinvolto negli anni scorsi in un’operazione su fatti di usura ed estorsione.

