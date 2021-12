Agguato di camorra contro i nipoti del boss, 4 arresti dopo la sparatoria

Agguato di camorra contro il nipote del boss, 3 arresti dopo la sparatoria. Lunedì scorso a Napoli e San Giorgio a Cremano, la Squadra Mobile e il Commissariato di Polizia eseguivano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale D.D.A., nei confronti di Andrea e Giuseppe Attanasio, Marco Cozzolino, Luigi Di Perna. Sono ritenuti a vario titolo ritenuti responsabili di detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, ricettazione, tentata estorsione, usura e lesioni personali, aggravati dal metodo mafioso.

SPARATORIA IN VIA VILLA ROMANA

Le indagini, avviate nel luglio 2020 a seguito di una sparatoria avvenuta in questa via Villa Romana, condotte con l’ausilio di attività tecniche, consentivano di documentare le attività illecite estorsive ed usuraie poste in essere dal gruppo criminale riconducibile ai destinatari, attivi sul territorio di San Giorgio a Cremano. Secondo l’ordinanza firmata dal gip del Tribunale di Napoli quella sera ci fu il tentato omicidio di Andrea e Marco Cozzolino e di Giuseppe Attanasio.

I LEGAMI CON IL BOSS DI CAMORRA

Andrea Attanasio è conosciuto alle cronache, infatti, insieme al fratello Giuseppe ‘o curto fu assolto a una condanna all’ergastolo inflitta ad entrambi per l’omicidio del boss Agostino Ascione. Entrambi sono i nipoti del boss di San Giovanni a Teduccio Ciro Formicola e cognati del boss di san Giorgio a Cremano, Vincenzo Troia.

Inchiesta sul racket a Napoli est, tra gli indagati anche Gennaro Matteo

Figura anche il nome di Gennaro Matteo tra gli indagati nell’inchiesta contro quattro ras dei Formicola e che ha portato all’arresto di tre di loro (all’appello manca Giuseppe Attanasio al momento latitante, leggi qui). Secondo la ricostruzione contenuta nelle pagine dell’ordinanza firmata dal gip Vinciguerra Matteo, ucciso a Ponticelli lo scorso 10 dicembre (leggi qui), avrebbe partecipato ad un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore di San Sebastiano al Vesuvio effettuato da Giuseppe Attanasio che avrebbe intimato all’uomo di consegnare 50mila euro (somma poi abbassata a 25mila euro) proferendo queste parole: “So dove abiti, conosco tutta la tua famiglia, questa cosa non finisce qui”.