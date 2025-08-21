Colpito da 30 secchiate d’acqua mentre riposa sul lettino, finisce in ospedale

PUBBLICITÀ

Colpito da una scarica di “gavettoni”, è finito in ospedale. È successo a un turista pavese di 75 anni in vacanza ad Alassio (Savona), colpito con una trentina di secchiate d’acqua da un gruppo di giovani mentre stava riposando sul lettino di una spiaggia privata.

. Il pensionato, risvegliatosi in preda a grave shock emotivo con una crisi ipertensiva arteriosa, è stato subito trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), dove è rimasto ricoverato due giorni. Dimesso il 17 agosto, dovrà ora essere sottoposto ad ulteriori accertamenti per monitorare l’evoluzione dei danni cardiovascolari e psichici riscontrati dai medici.

Il turista lombardo ha intanto sporto denuncia, nell’obiettivo di risalire agli autori del gesto (al momento non ancora individuati): il gruppo di giovanissimi, secondo quanto emerso al momento, non conosceva l’anziano che in quel momento dormiva tranquillo sul lettino, probabilmente scelto tra la folla come “vittima perfetta” dello scherzo crudele. Verranno così ascoltate le testimonianze degli altri bagnanti, così come verranno analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza a circuito chiuso del lido ed eventuali fotografie scattate dai presenti il giorno di Ferragosto.