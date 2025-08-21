PUBBLICITÀ
HomeCronacaCronaca nazionaleColpito da 30 secchiate d'acqua mentre riposa sul lettino, finisce in ospedale
Cronaca nazionale

Colpito da 30 secchiate d’acqua mentre riposa sul lettino, finisce in ospedale

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

Colpito da una scarica di “gavettoni”, è finito in ospedale. È successo a un turista pavese di 75 anni in vacanza ad Alassio (Savona), colpito con una trentina di secchiate d’acqua da un gruppo di giovani mentre stava riposando sul lettino di una spiaggia privata.

. Il pensionato, risvegliatosi in preda a grave shock emotivo con una crisi ipertensiva arteriosa, è stato subito trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), dove è rimasto ricoverato due giorni. Dimesso il 17 agosto, dovrà ora essere sottoposto ad ulteriori accertamenti per monitorare l’evoluzione dei danni cardiovascolari e psichici riscontrati dai medici.

PUBBLICITÀ

Il turista lombardo ha intanto sporto denuncia, nell’obiettivo di risalire agli autori del gesto (al momento non ancora individuati): il gruppo di giovanissimi, secondo quanto emerso al momento, non conosceva l’anziano che in quel momento dormiva tranquillo sul lettino, probabilmente scelto tra la folla come “vittima perfetta” dello scherzo crudele. Verranno così ascoltate le testimonianze degli altri bagnanti, così come verranno analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza a circuito chiuso del lido ed eventuali fotografie scattate dai presenti il giorno di Ferragosto.

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati