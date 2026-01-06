PUBBLICITÀ
Colpito da un infarto a Capri, salvato dall’elisoccorso nonostante il forte maltempo

Di Nicola Avolio
Un uomo viene colpito da un infarto improvviso sull’isola di Capri il giorno della Befana. Scattano immediatamente i soccorsi. Arriva il personale sanitario del 118 dell’Asl Napoli 1, ma per il malcapitato è necessario l’intervento ospedaliero in una struttura specializzata che si trova solo sulla terraferma.

I soccorritori non si perdono d’animo. L’elicottero dell’elisoccorso della Regione Campania si alza in volo, sfidando le forti raffiche di vento nel Golfo di Napoli, dove si è abbattuto il maltempo, e riescono a trasportare il paziente in tempi rapidi all’aeroporto di Capodichino, dove un’ambulanza è lì ad attendere l’equipe.

L’infartuato viene salvato.

L’episodio è accaduto questa mattina, martedì 6 gennaio 2026. Nonostante il forte maltempo che si è abbattuto sulla Campania, le operazioni di elisoccorso sono state portate a buon fine e la missione è riuscita perfettamente.

Impegnato nell’operazione di salvataggio l’equipaggio dell’elicottero Felix 1 del servizio 118 Hems della Regione Campania, che è riuscito a librarsi in volo, affrontando violente raffiche di vento, e ad effettuare il trasferimento del paziente infartuato da Capri a Capodichino.

Nell’operazione è stato coinvolto anche personale dell’ambulanza di Capri, dell’ospedale Capilupi dell’isola azzurra, nonché del 118 dell’Asl di Napoli 1 Centro. Un lavoro di squadra che ha funzionato alla perfezione, riuscendo a salvare il malcapitato, che, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in sicurezza in ospedale per le ulteriori cure mediche del caso.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

