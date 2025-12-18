PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaColpo di fucile contro la telecamera-spia, arresti nel covo del Litorale Domizio
Senza categoria

Colpo di fucile contro la telecamera-spia, arresti nel covo del Litorale Domizio

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Colpo di fucile contro la telecamera-spia, arresti nel covo del Litorale Domizio
Colpo di fucile contro la telecamera-spia, arresti nel covo del Litorale Domizio
PUBBLICITÀ

Si sono accorti che una telecamera stava documentando lo spaccio di droga e così l’hanno abbattuta con una fucilata. Il gruppo aveva allestito una piazza di spaccio a Pescopagano. Sono nove indagati molti dei quali di etnia rom, a cui i carabinieri, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere ieri hanno notificato altrettante misure cautelari emesse dal gip. Sono state quattro misure in carcere emesse contro Carlo Carandente, Vincenzo Carandente, Antonio Carandente Antonio e Ivan Carandente. Agli arresti domiciliari sono stati finiti Uliano Sabrina, Roberta Sessa, Sonja Antic.

Dalle indagini è emerso che il gruppo voleva “prendersi” lentamente il territorio, occupandolo con traffici illeciti. I reati contestati dagli inquirenti sono spaccio di droga, in particolare crack, cocaina, eroina ed hashish – almeno 400 le cessioni di doga accertate – ed eseguite dai carabinieri del reparto Territoriale di Mondragone; agli indagati si è contestato anche l’uso di armi.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati