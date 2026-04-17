Colpo in banca al Vomero, aperte circa 300 cassette di sicurezza

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Una fuga degna di un film all’americana, tra cunicoli sotterranei, fognature e tunnel della metropolitana: è su queste possibili vie di fuga che si stanno concentrando le indagini dei Carabinieri, impegnati a ricostruire i movimenti dei malviventi e a chiudere il cerchio intorno alla banda.

Non si sarebbe trattato di un’azione improvvisata, ma di un colpo studiato nei minimi dettagli, pianificato con anticipo e finalizzato a un bottino che si preannuncia ingente, anche se al momento ancora difficile da quantificare. L’obiettivo dei rapinatori sarebbero state le cassette di sicurezza: nella filiale della banca Credit Agricole, presa di mira in pieno giorno al Vomero, ne sono state trovate centinaia forzate.

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Sono circa 300, secondo i primi accertamenti, le cassette di sicurezza aperte all’interno dell’istituto di credito di piazza Medaglie d’Oro. La scoperta ha scatenato momenti di tensione già nella serata di ieri, quando numerosi clienti si sono riversati all’esterno della banca in cerca di risposte, nel timore che anche la propria cassetta fosse stata violata e per cercare di capire l’entità delle perdite.