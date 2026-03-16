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Sabato sera la polizia ha tratto in arresto due napoletani di 59 e 29 anni, il primo con precedenti di polizia, per concorso in rapina aggravata, porto di arma clandestina, porto abusivo di armi e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Colpo nel supermercato a Napoli, banditi armati di fucile seminano il panico tra i clienti

In particolare, i poliziotti hanno notato due soggetti con volto travisato entrare all’interno del parcheggio di un supermercato, in via delle Repubbliche Marinare, che sotto minaccia di un fucile a canne mozze, hanno costretto l’addetto alla vigilanza a entrare all’interno dell’attività commerciale.

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I poliziotti, prontamente intervenuti nel corso della rapina in atto, hanno, con non poche difficoltà, dapprima disarmato e poi bloccato il soggetto che stava minacciando l’addetto alla vigilanza e immediatamente dopo anche il secondo rapinatore, che intanto aveva raggiunto le casse appropriandosi del denaro.

All’interno dell’autovettura utilizzata dai due soggetti, poi, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato due targhe automobilistiche rubate e 7 cartucce a palla per fucile da caccia calibro 12. Gli agenti hanno anche sequestrato un fucile da caccia modificato, con canne tagliate e rifornito di 2 cartucce calibro 12, una pistola munita di caricatore con 7 cartucce calibro 7.65 parabellum, un coltello serramanico e un cacciavite utilizzati per commettere il reato.

I poliziotti, inoltre, hanno controllato l’abitazione dei soggetti, rinvenendo presso l’abitazione del 59enne ulteriori 25 cartucce calibro 12 per fucile. Gli indagati sono stati tratti in arresto.