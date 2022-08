Colto in flagrante dai militari, ladro lancia cassaforte contro carabiniere per fuggire

Ladro colto in flagrante a rubare in un appartamento lancia la cassaforte contro un Carabiniere. Il militare è rimasto gravemente ferito al volto. Questa notte, a seguito di una segnalazione al 112, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra sono intervenuti per un furto in atto in un’abitazione di quel centro. Situata precisamente in via Turci Castello.

Alla vista degli uomini dell’Arma, uno dei ladri ha atteso che si avvicinassero e, per assicurarsi la fuga, ha scagliato la cassaforte appena rubata contro un militare. L’uomo ha ricevuto la cassaforte in pieno viso, ferendolo gravemente. Il Carabiniere, prontamente soccorso, è stato trasportato con un’ambulanza all’ospedale di Avellino, in attesa di essere trasferito a quello di Benevento. Sono tuttora in corso le ricerche dei malviventi.