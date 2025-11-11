PUBBLICITÀ
Condannata la banda delle tabaccherie, sono del centro di Napoli

Si è celebrato il processo con il rito abbreviato davanti al giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere a carico di 6 soggetti, accusati a vario titolo di associazione per delinquere e tre furti a tabaccherie del casertano.

Queste le condanne:

Ciro Catino Riccardi (classe 71 residente a Napoli al corso 4 novembre): anni 4 mesi 10 ( il PM aveva chiesto anni 5);
Ciro Storto (classe 73 di Vico Limoncello) anni 2 mesi 2 (il pm aveva chiesto anni 2 mesi 6);
Luca Gabella (classe 91, di Barra) anni 2 (il PM aveva chiesto anni 2 mesi 6)
Giovanni Cacace (classe 67 di Via Salaiolo all’orto del Conte) anni 2 mesi 2 (il pm aveva chiesto anni 2 mesi 6),
Davide Antinori (classe 88 di Giugliano) anni 3 mesi 6 (il pm aveva chiesto anni 4);
Giuseppe Aristarco classe 59 (anni 4 mesi 8, stessa condanna chiesta dal pubblico ministero.

Gli imputati si trovano tutti agli arresti domiciliari e sono difesi dagli avvocati Salvatore Impradice, Luigi Poziello, Stefano Vaiano e Giovanna Iodice.

Il fatto

L’indagine, coordinata dalla Procura e condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Caserta, anche mediante attività tecniche e acquisizione di immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza, ha permesso di far luce su tre furti avvenuti nei primi mesi del 2024, ai danni di altrettante rivendite di tabacchi nella provincia di Caserta. In tali occasioni, i ladri sono riusciti a trafugare complessivamente oltre 33mila euro in sigarette e Gratta e vinci, oltre a 5.500 euro in contanti. Si tratta del tabacchi a San Clemente, in via Caprio, del tabacchi in via Michele Monaco a San Prisco, e del tabacchi in via Francesco d’Assisi a Maddaloni.

Antonio Mangione
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

