Coniugi lasciavano la casa a Melito per i summit degli Amato-Pagano

PUBBLICITÀ

Gli affiliati al clan Amato-Pagano avevano la necessità di trovare luoghi “sicuri” dove poter tenere i loro summit. Nell’ultima indagine contro gli Scissionisti sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza contro due coniugi che avrebbero messo a disposizione ai ras del clan la loro abitazione situata al centro di Melito. In occasione delle riunioni marito e moglie lasciavano l’abitazione nella piena disponibilità degli affiliati degli Scissionisti.

Stamattina la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia -, nei confronti di 11 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo camorristico, in quanto affiliate al clan Amato-Pagano, nonché di intestazione fittizia di beni e di riciclaggio, con l’aggravante di aver agito per agevolare il predetto clan.

PUBBLICITÀ

Il precedente blitz contro il clan Amato-Pagano

La presente operazione è la prosecuzione dell’attività cautelare eseguita il 17 dicembre 2024 nei confronti di 53 indagati ritenuti affiliati, anche in posizione apicale, al clan Amato-Pagano, con cui veniva ricostruito il grave quadro indiziario relativo all’organigramma dell’intera organizzazione criminale a partire dai vertici della stessa ritenuti individuabili nei discendenti in linea diretta dei fondatori del gruppo, ovvero Raffaele Amato e Cesare Pagano, entrambi attualmente detenuti in regime al carcere duro.

Con l’odierno provvedimento restrittivo è stata ulteriormente confermata l’operatività degli Scissionisti e la sua capillare organizzazione sul territorio con assegnazione di ruoli ben definiti ad ogni singolo sodale, nonché a soggetti che, quand’anche non stabilmente inseriti nella predetta compagine criminale, fornivano un sistematico e concreto contributo agli affiliati al clan come concorrenti esterni.