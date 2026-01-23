Conte contro il suo passato, sfida alla Juve con l’arma in più Lukaku

PUBBLICITÀ

Zero spazio ai rimpianti; smaltita la delusione Champions League, il Napoli riparte immediatamente con un nuovo snodo cruciale all’ orizzonte: domenica alle 18 la sfida contro la Juventus allo Stadium. Un appuntamento pesante, il settimo al mese di gennaio, in un calendario che non concede respiro.

AMICHEVOLE COL SAVOIA E FOCUS SU LUKAKU

Come riportato da Sky Sport, Antonio Conte ha deciso di alzare immediatamente l’intensità del lavoro. Nel primo pomeriggio è stato infatti programmato un allenamento congiunto contro il Savoia, una vera e propria partitella pensata soprattutto per aumentare il minutaggio di Romelu Lukaku. Il belga è tornato tra i convocati proprio in Danimarca dopo un lungo stop iniziato il 14 agosto. Conte attende segnali concreti dal suo centravanti, anche perchè il dato offensivo è allarmante: nel 2026 il Napoli non ha ancora trovato un gol dai propri attaccanti e anche Hojlund è rimasto a secco.

VERSO JUVE-NAPOLI: EQUILIBRIO E TENSIONE

In vista della sfida dello Stadium, il giornalista Paolo De Paola, intervenuto a Radio Tutto Napoli, ha sottolineato come sia difficile stabilire chi arrivi meglio alla partita. La Juventus è cambiata profondamente, con evidenti miglioramenti, pur restando una squadra ancora in fase di rodaggio. Allo stesso tempo, il Napoli di Conte ha dimostrato di sapersi esaltare nelle grandi sfide, anche quando l’organico non è al completo. Storicamente, la Juventus è un avversario che accende il Napoli, rendendo il confronto ancora più imprevedibile.

CONTE E SPALLETTI: STESSA SCUOLA,ANIME DIVERSE

Secondo De Paola, dalle dichiarazioni pre-partita ci si può attendere rispetto e stima reciproca tra i due allenatori. Conte e Spalletti condividono una visione calcistica simile, ma con approcci caratteriali opposti: più riflessivo e didattico Spalletti, esigente e diretto Conte. Un dualismo che ricorda altre gradi rivalità del passato, dove al rispetto si sono spesso aggiunte frecciate sottili.

IL LEGAME TRA CONTE E LA JUVETUS

Infine, uno sguardo al rapporto tra Conte e il mondo juventino. A Torino l’ex capitano gode ancora grande devozione, ma il legame resta complesso e non lineare, segnato da addii traumatici e riavvicinamenti. Su un suo eventuale ritorno in bianconero, De Paola frena: nel calcio tutto è possibile ma molto dipenderà dalla chiarezza e dall’ambizione del progetto. Oggi, però, la Juventus sembra aver trovato una stabilità.