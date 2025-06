Controlli al concerto di Gigi D’Alessio: rimosse cento auto, sequestrati gadget e bevande

PUBBLICITÀ

Sequestri di bevande alcoliche e gadget non autorizzati, parcheggiatori abusivi sanzionati e denunciati e più di cento di verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada. È il bilancio della due giorni di attività della Polizia Locale intervenuta nei pressi dello stadio Maradona in occasione delle serate concerto di Gigi D’Alessio. Durante i controlli gli agenti hanno anche rimosso un centinaio di veicoli in sosta vietata, denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale ed effettuato rilievi fonometrici insieme al personale ARPAC.

