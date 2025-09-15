PUBBLICITÀ
Controlli tra Chiaiano e Piscinola, sequestrati coltello e tirapugni

Controlli tra Chiaiano e Piscinola, sequestrati coltello e tirapugni
Foto delle armi bianche sequestrate
Nel weekend i carabinieri della compagnia Vomero hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Chiaiano e Piscinola. Identificate 279 persone. Controlli al codice della strada con 50 sanzioni elevate su 56 veicoli controllati. Sono ben 30 i mezzi che sono stati sequestrati, veicoli di ogni specie: si va dalla tradizionale auto passando per lo scooter e si finisce con il quad.

I carabinieri della stazione Marianella hanno denunciato per porto abusivo di armi un 33enne e un 22enne. Il primo è stato trovato in possesso di un tirapugni mentre il secondo aveva in tasca un coltello a serramanico. Sono 4 i ragazzi denunciati per guida senza aver mai conseguito la patente mentre un 59enne è stato denunciato per ricettazione. L’uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di 2 pistole giocattolo senza il tappo rosso.

