Spari in centro a Napoli, giovane centrato dai proiettili

Nella primissima mattinata odierna, personale della Polizia di Stato è intervenuto in vico Monteroduni per un soggetto, cl. 2007, attinto da colpi d’arma da fuoco.

Il predetto è stato trasportato presso l’ospedale Vecchio Pellegrini per le ferite riportate al ginocchio destro e alla gamba sinistra.

Dinamica e movente in fase di ricostruzione ad opera della Squadra Mobile e del Commissariato San Ferdinando.

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervengono nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Poco prima un 22enne napoletano era stato trasferito d’urgenza in codice rosso per intervento chirurgico perché colpito da un colpo d’arma da fuco all’addome.

I Carabinieri hanno trovato l’auto del ragazzo nei pressi di via San Mattia ai Quartieri Spagnoli, una Smart FourFour con alcuni fori alla carrozzeria e tracce di sangue al suo interno. Il ragazzo è in prognosi riserva e in pericolo di vita. Al momento non si conosce la matrice dell’evento ne tantomeno l’esatta dinamica della vicenda.

L’agguato a Sant’Antimo

Stanotte il personale della Polizia di Stato è intervenuto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Aversa per un 17enne è stato ferito dai colpi d’arma da fuoco. Dalla immediata ricostruzione di fatti è emerso che la vittima sarebbe stato attinto in circostanze ancora da accertare a Sant’Antimo. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera della squadra mobile e del Commissariato di Frattamaggiore.