Coronavirus, primo paziente guarito a Napoli: salgono a 50 i contagiati in Campania

Nella serata di ieri si è registrata la prima guarigione di un paziente affetto da coronavirus in Campania. Si tratta di un uomo ricoverato all’ospedale Codugno di Napoli. Sempre ieri, nel pomeriggio, sono stati esaminati in laboratorio 31 tamponi, di cui cinque sono risultati positivi. Salgono dunque a 50 i contagiati nella nostra regione.

Coronavirus, donna incinta positiva a Salerno: è il primo caso in Campania

Avrebbe avuto contatti con l’insegnante contagiata. Ed il caso che si è creato è uno di quelli che crea più scalpore, oltre ad essere il primo nella nostra regione. Una donna incinta, infatti, ha contratto il coronavirus: si tratta di una estetista 34enne di Agropoli.

Stando a quanto riportato da La Città di Salerno, la donna in attesa sarebbe entrata in contatto con la prof. 57enne risultata positiva nella serata di lunedì. Per questo motivo le è stato fatto il tampone, lo stesso praticato anche al marito e alla figlia della docente, insieme ad altre due persone. Tutti, però, avevano dato esito negativo.