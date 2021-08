Oggi l’Unità di Crisi ha diramato il bollettino odierno sull’emergenza covid in Campania. Rispetto a ieri si registra un aumento dei ricoveri in degenza (+6) e un nuovo ricovero in terapia intensiva (+1). I positivi del giorno sono 543 mersi dopo i 13.727 test analizzati. I deceduti: 3 nelle ultime 48 ore, 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Quindi sul fronte i nuovi positivi sono 543 (-9 in meno rispetto a ieri) su 13.727 test effettuati. Il un tasso di contagio che si attesta al 3,95%, in ulteriore aumento rispetto al dato fatto registrare ieri pari al 3,31%. Tre le persone decedute nelle ultime 48 ore; di queste 1 era deceduta in precedenza ma è stata registrata soltanto ieri.

Su base regionale i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli di terapia intensiva

Report posti letto covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 16

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 290.

LA SITUAZIONE COVID IN ITALIA

Salgono a cinque le regioni italiane rosse nelle mappe dell’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: oltre a Sicilia, Sardegna, Toscana e Marche, tornate rosse nelle scorse settimane, nell’ultimo aggiornamento si aggiunge anche la Calabria. Tutto il resto dell’Italia è in giallo, ad eccezione del Molise e della Provincia autonoma di Bolzano, che restano in verde.

Nel resto d’Europa la Spagna è quasi interamente in rosso scuro così come Cipro, la Corsica, parte dell’Irlanda e la Francia meridionale, dove si contano più di 500 casi di Covid ogni 100mila abitanti. Rosse (tra 200 e 500 casi ogni 100mila abitanti) anche la maggior parte di Grecia, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca e Svezia, tutto il Portogallo e Malta.