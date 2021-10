Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 279 positivi su 22.541 tamponi esaminati, 34 in meno di ieri con 7.683 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo l’1,24% dei test, quasi un punto percentuale in meno rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 2,11%.

Se sale a 7.993 il numero di vittime con i tre decessi contabilizzato ieri, aumenta anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 189 ricoverati con sintomi, 17 in più di ieri, e 16 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.

“Vi confermo che abbiamo in Campania l’80% dei nostri concittadini sopra i 12 anni che ha fatto anche la seconda dose e sono immunizzati”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb che aggiunge: “Siamo ad un passo dal superamento dell’epidemia Covid a patto che no vax e no green pass non blocchino tutto”. “Stiamo procedendo alla somministrazione della terza dose e poi dovremo far partire, ma sia già siamo partiti primi in Italia, le vaccinazioni anti influenzali”, ha aggiunto.