Aumentano i nuovi positivi e cresce sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 569 positivi su 15.987 tamponi esaminati, 38 in più di ieri con 3.026 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 3,56% dei tamponati, mezzo punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 2,79%.

Se sale a 7.709 il numero di vittime con i 14 nuovi decessi registrati nei giorni precedenti ma comunicati solo oggi, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 346 ricoverati con sintomi, 20 in meno di ieri, e 18 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.

«Nei prossimi due mesi dobbiamo cogliere l’obiettivo di immunizzare un milione e 300 mila cittadini della Campania, dando priorità agli studenti che non hanno fatto ancora la seconda dose. Serve un atto di responsabilità e di collaborazione da parte di tutti. In questo modo potremo ricominciare a riprenderci la nostra vita senza più chiusure e passi all’indietro». Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo ad Avellino in occasione del primo giorno di lavoro di 252 nuovi assunti per concorso all’Air spa, l’azienda di trasporto pubblico locale interamente partecipata dalla regione Campania.

Sempre in tema di trasporto pubblico, De Luca è tornato ad accusare de Magistris alla vigilia delle elezioni amministrative di Napoli: «Chi ha fatto i debiti negli anni precedenti, se li pianga. Noi salveremo il lavoro delle persone, così come abbiamo fatto per Eav. Anm è il risultato del disastro amministrativo del Comune di Napoli, il più grande d’Italia».