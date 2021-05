Diminuiscono i nuovi positivi ma aumenta sensibilmente la curva dei contagi da Covid in Campania: oggi il virus fa registrare 550 positivi su 7.429 tamponi molecolari esaminati, 369 in meno di ieri con 8.224 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 7,40% dei test, quasi due punti percentuali in meno di ieri quando l’indice di contagio era al 5,87%. Di tutti questi nuovi contagiati, 399 sono asintomatici e 151 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Vaccini Covid in Campania; in due giorni 74mila adesioni 45-49 anni

Sono 74.113 i cittadini della Campania tra i 45 e i 49 anni che si sono ad oggi prenotati per il vaccino contro il covid19, aderendo sulla piattaforma della Regione aperta per loro da sabato scorso, 15 maggio. Per loro le vaccinazioni Covid cominciano domani a Napoli, con i primi 3.000 convocati, e nelle altre Asl della Regione.

In tutto, secondo i dati Istat 2019, sono oltre 435.780 gli abitati di quella fascia d’età in Campania ma l’adesione è appena partita e molti di loro sono stati già vaccinati nelle categorie professionali come quella dei medici, infermieri e personale delle Asl, insegnanti e personale scolastico e delle forze dell’ordine.

Questo il bollettino Covid di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 550 (*)

di cui

Asintomatici: 399 (*)

Sintomatici: 151 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 7.429

Tamponi antigenici del giorno: 1.750

Deceduti: 28 (**)

Totale deceduti: 6.844

Guariti: 1.593

Totale guariti: 326.771

** 15 deceduti per Covid nelle ultime 48 ore, 13 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Occupati: 95

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

occupati: 1.166

*** Posti letto Covid e Offerta privata.