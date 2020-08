Nuovi casi di covid a Marano, Casoria ed Ercolano: le comunicazioni ufficiali

Tra ieri sera e stamattina sono stati comunicati 3 nuovi casi di covid in provincia di Napoli. Pochi minuti fa la pagina istituzionale del Comune di Marano ha informato la cittadinanza sul nuovo caso di coronavirus, quindi, attualmente in città ci sono 4 persone positive.

CASO COVID A CASORIA, L’ANNUNCIO DEL SINDACO BENE

Abbiamo riscontrato un abbassamento della guardia sulla questione covid, ciò determina un aumento dei dati nazionali e regionali. Oggi (ieri n.d.r.) vi comunico un nuovo positivo, attualmente Casoria ne ha 4. Un 80enne ospedalizzato, un concittadino che è stato in vacanza a Malta, un’infermiera e uno che ha avuto contatti con la Francia.

CIRO BUONAJUTO, SINDACO DI ERCOLANO

Dopo due settimane anche a Ercolano è stato registrato un nuovo caso positivo e si tratta proprio di una ragazza di 20 anni che è stata presa in cura appena ha manifestato i primi sintomi della malattia. Al momento è in isolamento con tutta la sua famiglia, ma è in buone condizioni di salute.

