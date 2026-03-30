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Cugini di Mugnano accoltellati a Marano, identificato l’autore: è un 15enne di Giugliano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Cugini di Mugnano accoltellati a Marano, identificato l'autore è un 15enne di Giugliano
Cugini di Mugnano accoltellati a Marano, identificato l'autore è un 15enne di Giugliano
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Svolta nelle indagini sull’aggressione avvenuta nella serata di ieri nei pressi dello stadio comunale, in via Falcone. I carabinieri della stazione di Marano di Napoli hanno identificato e rintracciato il presunto responsabile dell’accoltellamento di due minorenni: si tratta di un 15enne incensurato. Il giovane è stato denunciato e dovrà rispondere di lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio si sarebbe verificato nelle vicinanze delle giostrine frequentate da ragazzi, dove poco prima sarebbe scoppiato un diverbio tra coetanei.

Le vittime, due cugini 16enni originari di Mugnano di Napoli, sono rimaste gravemente ferite. Uno dei due è stato colpito con almeno sei fendenti ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli, mentre l’altro, ferito con tre coltellate, è stato ricoverato nel pronto soccorso di Giugliano in Campania.

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In un primo momento si era ipotizzato un possibile regolamento di conti, ma alla base dell’aggressione ci sarebbe stato un litigio banale degenerato in violenza. Dopo l’attacco, l’aggressore si era dato alla fuga, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha però consentito di avviare rapidamente le indagini, culminate con l’identificazione del presunto responsabile. Resta ora al vaglio degli inquirenti l’esatta dinamica dei fatti, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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