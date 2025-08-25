Da Giacomo a Jenny, com’è cambiata Urtis grazie al bisturi

PUBBLICITÀ

Jenny Urtis, nota chirurga dei vip sui social e volto di Bisturi Fatale, ha finalmente svelato tutti i ritocchini a cui si è affidata nel corso degli anni. Con uno spirito aperto e autentico, Jenny ha pubblicato sui social un confronto foto “prima‑dopo” in cui racconta passo dopo passo il suo percorso di metamorfosi da Giacomo a Jenny

Secondo Urtis, la chirurgia estetica non è stata un vezzo ma una scelta profonda: renderla più sicura, comoda nel suo corpo e coerente con la sua identità fluida.

Tra i ritocchi dichiarati: Rinoplastica e ritocco delle orecchie, Lifting completo del viso con interventi su naso, occhi, mandibola e contorni facciali. Procedure che tengono conto di una continua evoluzione di sé, con una visione estetica fluida più che definitiva. Jenny ammette di non essere mai del tutto soddisfatta: «Il bisturi non va mai in vacanza», ha confessato con ironia, sottolineando come il percorso estetico sia per lei un processo in continua crescita

