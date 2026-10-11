Speronano i carabinieri e ne feriscono uno, due arresti in provincia di Napoli

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E’ di un carabiniere ferito e di due arresti il bilancio dell’intervento effettuato questa notte dai carabinieri a Torre Annunziata. Erano in cinque su Viale Manfredi la paletta dei carabinieri che si solleva e il piede premuto sull’acceleratore. Sono le 19 quando una pattuglia della sezione radiomobile di torre annunziata si imbatte in una seat occupata da 5 uomini. Alcuni indossano una mascherina chirurgica. Sono sospetti e i militari impongono l’alt al conducente. Questo non ne vuole sapere e, piuttosto che accostare, accelera e colpisce in pieno la fiancata destra della gazzella. Ferito lievemente il capo equipaggio. Le portiere si spalancano e i cinque tentano la fuga a piedi. Due vengono immediatamente bloccati, gli altri tre rimangono attivamente ricercati. Nella loro auto attrezzi per lo scasso e alcune radio portatili. In manette Martini Djordjevic, 25enne aversano e Stele Jovanovic, 32enne di Casoria.

Sono ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio per fuga pericolosa, lesioni, danneggiamento e possesso di arnesi da scasso.