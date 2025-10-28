Da Napoli a Frosinone per un colpo da 100mila euro, scarcerato un membro della banda

PUBBLICITÀ

Venerdì sera la polizia stradale di Cassino procedeva all’arresto del 41enne D.G e di altre 3 persone all’altezza dello svincolo di San Vittore. Poco prima la banda si era resa responsabile del furto di numerosi capi di abbigliamento ai danni di una nota attività commerciale di Frosinone. Il valore della merce ammonterebbe a più di 100mila euro secondo la stima degli agenti.

Il pubblico ministero di turno disponeva per i quattro indagati il trasferimento nel carcere di Frosinone con l’accusa di furto e concorso. Stamattina al Tribunale di Cassino si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto dei quattro: il pm della Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per tre degli indagati tra cui l’imputato 41enne, difeso dal penalista Giovanni Russo. Accogliendo la tesi difensiva e sposando le argomentazioni del penalista basate sulle esigenze cautelari, il gip di Cassino concedeva a D.G. gli arresti domiciliari nella sua residenza in Napoli.

