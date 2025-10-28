PUBBLICITÀ
HomeCronacaDa Napoli a Frosinone per un colpo da 100mila euro, scarcerato un...
CronacaCronaca locale

Da Napoli a Frosinone per un colpo da 100mila euro, scarcerato un membro della banda

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Da Napoli a Frosinone per un colpo da 100mila euro, scarcerato un membro della banda
Da Napoli a Frosinone per un colpo da 100mila euro, scarcerato un membro della banda
PUBBLICITÀ

Venerdì sera la polizia stradale di Cassino procedeva all’arresto del 41enne D.G e di altre 3 persone all’altezza dello svincolo di San Vittore. Poco prima la banda si era resa responsabile del furto di numerosi capi di abbigliamento ai danni di una nota attività commerciale di Frosinone. Il valore della merce ammonterebbe a più di 100mila euro secondo la stima degli agenti.

Il pubblico ministero di turno disponeva per i quattro indagati il trasferimento nel carcere di Frosinone con l’accusa di furto e concorso. Stamattina al Tribunale di Cassino si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto dei quattro: il pm della Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per tre degli indagati tra cui l’imputato 41enne, difeso dal penalista Giovanni Russo. Accogliendo la tesi difensiva e sposando le argomentazioni del penalista basate sulle esigenze cautelari, il gip di Cassino concedeva a D.G. gli arresti domiciliari nella sua residenza in Napoli.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati