La Campania potrebbe passare in zona bianca non prima del 21 giugno e se riuscirà ad andare sotto i 50 per i prossimi tre monitoraggi consecutivi. Tutte le regioni stanno migliorando il dato con le Marche che sono già scese a 47, Sicilia e Toscana sono vicinissime a 52.

REGIONI IN ZONA BIANCA

Intanto da oggi passano in zona bianca Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Cambio deciso dal ministro della Salute Roberto Speranza con una ordinanza. Abolito il coprifuoco e concesse tutte le principali attività economiche e sociali a patto di rispettare ancora distanziamento, igiene e uso delle mascherine.

Le tre regioni diranno addio al coprifuoco e riapriranno ristoranti e bar al chiuso, piscine coperte, parchi tematici, sale giochi, wedding, fiere, sagre, circhi, corsi di formazione, convegni.

L’1 giugno si potrà mangiare nei locali al chiuso ed assistere agli eventi sportivi al coperto (con capienza al 25%) in tutta Italia. Il 7 giugno il coprifuoco slitta alle 24 a livello nazionale (uscita libera, invece, per le regioni bianche).

VACCINAZIONI MATURANDI: 10MILA ADESIONI ALLE ORE 12. RESTA APERTA LA PIATTAFORMA

Sono già 10mila alle ore 12 di oggi, 30 maggio, le adesioni alla campagna vaccinale riservata ai cittadini campani dai 17 ai 20 anni che si apprestano a sostenere l’esame di maturità, nella scuola pubblica, paritaria e privata.

La piattaforma resta aperta. Per aderire si dovrà seguire la procedura indicata, specificando l’istituto scolastico di appartenenza (link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino).

Le vaccinazioni volontarie, previa convocazione da parte dell’Asl di residenza, partiranno dal 1° giugno prossimo, fino a esaurimento della platea iscritta. Per i 17enni il vaccino indicato è “Pfizer”. Per tutti gli altri sarà “Johnson & Johnson”.

I dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.00 del 30 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.260.918 cittadini. Di questi 1.022.068 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 3.282.986.