PUBBLICITÀ
HomeCronacaDall'assalto al portavalori all'arresto, chi sono i banditi fermati
CronacaCronaca nazionale

Dall’assalto al portavalori all’arresto, chi sono i banditi fermati

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613 la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano.
Un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613 la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano.
PUBBLICITÀ

Un portavalori è stato assaltato sulla statale 613 la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all’altezza di Tuturano. Due persone, presunti componenti della banda sono stati fermati dai carabinieri del comando provinciale di Lecce coordinati dal colonnello Andrea Siazzu. Secondo quanto appreso, i due sono stati individuati in territorio del nord Salento dove da subito si sono concentrate le ricerche dei militari.

Il gruppo era a bordo di un’auto, sono in corso accertamenti. Mancherebbero all’appello altri componenti del commando che ha fatto saltare in aria i due, e non uno solo, furgone portavalori come invece inizialmente appreso. Il furgone assaltato è dell’azienda Btv, Battistolli.

PUBBLICITÀ

Come hanno agito i banditi

I malviventi foggiani avrebbero posizionato di traverso alla carreggiata un mezzo incendiandolo, costringendo così il portavalori a fermarsi. Al momento la strada è bloccata. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.

A seguito dell’assalto al portavalori, era provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 613 Brindisi-Lecce, dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico (Brindisi). Lo comunica Anas, informando che è stato istituito un percorso alternativo sulla ex Statale 16. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità – ha sapere Anas – e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati