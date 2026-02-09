Dall’assalto al portavalori all’arresto, chi sono i banditi fermati

PUBBLICITÀ

Un portavalori è stato assaltato sulla statale 613 la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all’altezza di Tuturano. Due persone, presunti componenti della banda sono stati fermati dai carabinieri del comando provinciale di Lecce coordinati dal colonnello Andrea Siazzu. Secondo quanto appreso, i due sono stati individuati in territorio del nord Salento dove da subito si sono concentrate le ricerche dei militari.

Il gruppo era a bordo di un’auto, sono in corso accertamenti. Mancherebbero all’appello altri componenti del commando che ha fatto saltare in aria i due, e non uno solo, furgone portavalori come invece inizialmente appreso. Il furgone assaltato è dell’azienda Btv, Battistolli.

Come hanno agito i banditi

I malviventi foggiani avrebbero posizionato di traverso alla carreggiata un mezzo incendiandolo, costringendo così il portavalori a fermarsi. Al momento la strada è bloccata. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.

A seguito dell’assalto al portavalori, era provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 613 Brindisi-Lecce, dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico (Brindisi). Lo comunica Anas, informando che è stato istituito un percorso alternativo sulla ex Statale 16. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità – ha sapere Anas – e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.