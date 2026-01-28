Tragedia nel Salernitano, Dario perde la vita nell’incidente

PUBBLICITÀ

Ieri pomeriggio Dario D’Amato ha perso la vita in un incidente avvenuto a Pellezzano. La notizia è stata diffusa dal sindaco Francesco Morra: “Con profondo dolore comunico che, a seguito del grave incidente stradale verificatosi sulla SS88, all’altezza di Cologna, ha perso la vita un giovane ragazzo di passaggio. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita da questa tragedia”.

Lo scooter di Dario sarebbe finito contro un palo: l’impatto sarebbe stato fatale per il 21enne. La viabilità è stata interrotta per l’arrivo del medico legale, del magistrato e dei familiari.

Il cordoglio per Dario D’Amato

“Il nostro paese piange la scomparsa prematura Dario D’Amato. Una vita spezzata troppo presto, lasciando un vuoto immenso nella sua famiglia, tra gli amici e in tutti coloro che lo conoscevano. In momenti come questi le parole non bastano, ma vogliamo stringerci con affetto e rispetto attorno ai suoi cari, condividendo il loro dolore e il loro silenzio. 💔 Ciao Dario!”, scrive Gianmarco.

“Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, con ambulanze de 𝐋𝐚 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ di Fisciano e dell’𝐀𝐯𝐢𝐬 di Pellezzano, non c’è stato nulla da fare per un ragazzo di 20 anni, deceduto oggi pomeriggio sul colpo a causa di un violento impatto contro un palo di cemento avvenuto a seguito di un incidente verificatosi lungo la SS 88, all’altezza della frazione Cologna di Pellezzano. Vani sono risultati i tentativi da parte dei soccorritori di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Pellezzano, che hanno eseguito i rilievi del caso per verificare l’esatta dinamica del sinistro”, hanno scritto ieri i volontari de 𝐋𝐚 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 che hanno postato le foto dell’incidente.