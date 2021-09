Ancora obbligo di mascherina all'aperto, De Luca pronto a firmare l'ordinanza

Vincenzo De Luca potrebbe firmare un’ordinanza per prorogare l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. L’anticipazione è riportata dall’agenzia Dire è nata. Il provvedimento su i dpi attualmente in vigore scadrà a fine mese e prevede che in tutto il territorio regionale l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione nei centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e in situazioni di affollamento.

DOVE E’ OBBLIGATORIA LA MASCHERINA?

Al momento l’utilizzo dei dispositivi di protezione esta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”.

DIVIETO DI ASPORTO DI BEVANDE DOPO LE ORE 22

Fino al 30 settembre restano in vigore le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 19 del 25 giugno 2021– pubblicata sul BURC in pari data- e, in particolare dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00. Divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale. Compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati e con distributori automatici

Vietato il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico. Compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali.

Ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli. Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.