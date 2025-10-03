PUBBLICITÀ
De Luca rilancia il Festival della canzone napoletana: "Sarà evento di tradizione e innovazione come Sanremo"

De Luca rilancia il Festival della canzone napoletana: "Sarà evento di tradizione e innovazione come Sanremo"
«Vogliamo ridare vita al festival della canzone napoletana, ci sono tutte le condizioni per costruire un evento di tradizione e innovazione al livello del festival di Sanremo, ovviamente non in contemporanea».

È l’annuncio dato oggi in diretta social dal governatore Vincenzo De Luca: «Ci sarà un bando, la Regione stanzia i primi 2,5 milioni per dare una mano al decollo di questa iniziativa».

Ricordando il decennale della scomparsa di Pino Daniele, De Luca sottolinea: «C’è un filone di cultura musicale a Napoli straordinario, che parla anche di grande modernità. Il festival sarà classico e contemporaneo, un altro elemento di promozione della città e della regione basato sulla qualità della musica napoletana che oggi è a livelli mondiali».

