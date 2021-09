Oggi Vincenzo De Luca è intervenuto nella sua consueta diretta del venerdì pomeriggio. Il Presidente della Regione ha parlato della situazione covid in Campania e della prossima apertura delle scuole. “Siamo arrivati a 3,5 milioni di cittadini immunizzati: dovremmo arrivare a 5 milioni, quindi, la campagna rallenta. Registriamo una tenuta soddisfacente, non ci sono incrementi nei ricoveri ordinari e siamo al 2,6% dell’occupazione delle terapie intensive. A metà settembre partono le scuole: gli studenti residenti dai 12-19 anni sono stati vaccinati il 60% con prima dose, 40% hanno fatto la seconda dose. Vi chiedo di fare uno sforzo per completare la vaccinazione e per iniziare la scuola in tranquillità“, dichiara De Luca.

VACCINI TOUR IN PROVINCIA DI NAPOLI

Parte oggi 10 settembre un nuovo tour nelle piazze e nelle scuole dell’ASL Napoli 2 Nord per portare il vaccino contro il Covid nei luoghi di vita dei cittadini. Fino al prossimo martedì, i camper dell’ASL Napoli 2 Nord faranno tappa dalle ore 16 alle ore 23 nelle piazze di Casandrino, venerdì 10 settembre in piazza Umberto I; Casalnuovo, sabato 11 settembre nella villa Pino Daniele; Frattamaggiore, domenica 12 settembre nella Villa Comunale.

Da lunedì, invece, continuerà il tour dei camper negli Istituti Scolastici dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di: Bacoli, lunedì 13 settembre, Liceo Seneca; Villaricca, Lunedì 13 settembre, Liceo Cartesio; Sant’Antimo, martedì 14 settembre Liceo Laura Bassi.

Potranno accedere alla vaccinazione tutti i cittadini residenti sul territorio dell’ASL Napoli 2 Nord in età superiore ai 12 anni. Non occorrerà alcuna prenotazione. Nei prossimi giorni saranno comunicate nuove tappe del tour presso scuole di altri Comuni del territorio.

Nuove iniziative per promuovere la vaccinazione

Dice Antonio d’Amore, Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord “Stiamo mettendo in campo nuove iniziative per promuovere la vaccinazione tra quanti ancora non vi si sono sottoposti. In collaborazione coi sindaci continuiamo ad andare nelle piazze, dato il buon riscontro che stiamo avendo con queste iniziative. Mentre da questa settimana abbiamo iniziato un tour presso gli Istituti Scolastici superiori del territorio; in quest’occasione, grazie alla generosa collaborazione di un’importante impresa del territorio, regaleremo zainetti o auricolari o quaderni agli studenti che aderiranno alla campagna vaccinale. Queste iniziative sono volte a semplificare la scelta vaccinale e favorire la vaccinazione di prossimità.”

Per garantire un punto vaccinale vicino ai cittadini, nell’ASL Napoli 2 Nord la vaccinazione può avvenire anche presso oltre 60 farmacie del territorio. L’elenco completo è disponibile sul sito dell’ASL Napoli 2 Nord.

I quaderni, i diari, gli zaini e gli auricolari che saranno consegnati ai ragazzi sono stati messi a disposizione gratuitamente dai negozi Euronics del gruppo Tufano.