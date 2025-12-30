PUBBLICITÀ
Decisione a sorpresa di Mediaset per il Gf Vip dopo il caso Signorini

Nonostante il terremoto mediatico che ha coinvolto Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip resta saldo nel palinsesto Mediaset. L’autosospensione del conduttore, arrivata dopo la vicenda finita all’attenzione della Procura di Milano e rilanciata dalle rivelazioni di Fabrizio Corona, non avrebbe infatti messo in discussione il ritorno del reality.

Secondo quanto trapela dagli ambienti televisivi, il programma è confermato e dovrebbe tornare in onda a marzo 2026, a partire dal primo lunedì del mese, così come anticipato nelle scorse settimane. Al momento non risultano cambiamenti sulla tabella di marcia, segno che l’azienda intende tenere separata la sorte del format da quella del suo storico conduttore.

Signorini, volto simbolo delle ultime edizioni, ha scelto di allontanarsi “in via cautelativa” da Mediaset, disattivando anche i suoi profili social e sospendendo ogni impegno professionale. Una decisione accolta dall’azienda senza dichiarazioni di merito, in una fase in cui prevale la linea della prudenza.

Il Grande Fratello Vip, dunque, va avanti. Un segnale chiaro: il programma viene considerato un asset strategico, capace di sopravvivere anche a una crisi profonda della sua conduzione. La prossima edizione sarà inevitabilmente diversa, ma non cancellata. Anzi, per Mediaset potrebbe rappresentare l’occasione di un rilancio, nel segno della discontinuità.

