Detenuto evade dal carcere di Carinola, caccia al 22enne Francesco Ahmetovic

Un detenuto di 22 anni è evaso dal carcere di Carinola, in provincia di Caserta, dopo non aver fatto rientro nell’istituto penitenziario al termine di un’attività lavorativa esterna. Si tratta di Francesco Ahmetovic, del quale si sono perse le tracce dalla serata di martedì 13 ottobre. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche su tutto il territorio provinciale.

Il giovane, arrestato nel febbraio 2024 con le accuse di rapina in concorso e tentato omicidio, era stato autorizzato a uscire dal carcere per lavorare in una colonia agricola della zona. Al termine dell’attività, però, non è rientrato nella struttura detentiva. Originario di Maddaloni, prima dell’arresto risiedeva nel campo rom di Caivano. La fine della sua pena era prevista per il 31 maggio 2029.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindacato di Polizia penitenziaria Uspp, che ha richiamato l’attenzione sulle carenze di organico nella struttura casertana. «La polizia penitenziaria svolge un ruolo fondamentale per la sicurezza collettiva e per il funzionamento del sistema penitenziario, ma tale ruolo deve essere sostenuto con strumenti adeguati, personale sufficiente e disposizioni operative chiare», hanno dichiarato Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, rispettivamente presidente e segretario regionale dell’organizzazione sindacale.

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I rappresentanti dell’Uspp hanno inoltre denunciato la mancanza di 40 agenti rispetto alle necessità del carcere di Carinola, chiedendo interventi per rafforzare il personale e garantire condizioni operative adeguate.