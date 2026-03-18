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Diego, il cucciolo che inseguì l’ambulanza riabbraccia il suo padrone

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Diego, il cucciolo che inseguì l'ambulanza riabbraccia il suo padrone
Diego, il cucciolo che inseguì l'ambulanza riabbraccia il suo padrone
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A fine febbraio il suo padrone era stato soccorso in strada per la frattura di un femore e portato in ospedale. Il suo cane non lo aveva abbandonato un attimo: aveva inseguito l’ambulanza per restargli accanto.

Il meticcio, poi ribattezzato Diego, era stato recuperato dai volontari e portato al canile di Nocera Inferiore. Nei giorni scorsi, all’ospedale Umberto I, ha potuto rivedere il suo padrone, un uomo senza fissa dimora con cui viveva.

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Un incontro breve, durato pochi minuti, ma intenso: un abbraccio pieno di affetto che racconta un legame profondo e sincero.

La storia di Diego, il cucciolo che ha inseguito l’ambulanza con il suo padrone a bordo

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Gianluca Spina
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